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. खेलकूद, एनसीसी, रचनात्मक गतिविधियों और शैक्षणिक उपलब्धियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वालों को मिले पुरस्कार

संवाद न्यूज एजेंसी

रामपुर बुशहर।

राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला झाकड़ी में वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह धूमधाम से मनाया गया। समारोह में विद्यार्थियों की वर्षभर की शैक्षणिक, खेलकूद और अन्य गतिविधियों में उपलब्धियों को सराहा गया। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में जीआर आजाद और मदन भारती बतौर मुख्य अतिथि मौजूद रहे। ललित भारती विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। स्कूल के प्रधानाचार्य अरविंद नेगी ने अतिथियों का स्वागत किया। समारोह में प्राची रांटा को हेड गर्ल और आयुष को हेड बॉय चुना गया। वहीं, विभिन्न कक्षाओं में शैक्षणिक और खेलों में उपलब्धियां हासिल करने वाले आदित्य, मोहिनी, स्नेहा, भूमि, प्रियांशी, कंगना नेगी, इशु, एंजल, निहारिका, अंकुश, सुशांत, मोक्ष, विक्रम, ऋषभ, आशीष, अरुण, मंजीत, अनाया, रिधिमा, प्रणव, मोहित, चिराग, आदित्य सिंह और राखी सहित अन्य मेधावियों को सम्मानित किया गया। इसके अलावा विद्यार्थियों की प्रतिभा और अनुशासन को भी सम्मान मिला। आरव नेगी को शत-प्रतिशत उपस्थिति के लिए पुरस्कृत किया गया। आयुषी कंवर, रचना और शालू को क्षुद्रग्रह खोज अभियान में भागीदारी के लिए सराहना मिली। अरुण और सिमरन नेगी को सर्वश्रेष्ठ एनसीसी कैडेट चुना गया। धीरज और पीयूष को वर्ष के सर्वश्रेष्ठ स्वयंसेवकों का पुरस्कार दिया गया। वहीं, शालू, भूमिका और अल्वीना को सर्वश्रेष्ठ रचनात्मक छात्राओं के रूप में सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथियों ने विद्यार्थियों को पढ़ाई के साथ खेलकूद और रचनात्मक गतिविधियों में भी बढ़-चढ़कर भाग लेने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि वार्षिक समारोह विद्यार्थियों की प्रतिभा को पहचानने और उन्हें भविष्य में बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रोत्साहित करने का अवसर प्रदान करते हैं।