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संवाद न्यूज़ एजेंसी

रोहड़ू। रोहड़ू क्षेत्र के घड़ेइ गांव में आराध्य देवता बोठा महासू की प्राण प्रतिष्ठा का दो दिवसीय महायज्ञ रविवार को पारंपरिक देव रीति-रिवाजों के साथ संपन्न हुआ। इस दौरान देवता बोठा महासू नवनिर्मित भव्य मंदिर में विधिवत विराजमान हुए। देवता बोंद्रा साहिब और महासू धारा के सानिध्य में आयोजित इस धार्मिक समारोह में सैकड़ों श्रद्धालुओं ने भाग लिया। देव मिलन, पारंपरिक वाद्ययंत्रों की गूंज और आतिशबाजी से पूरा गांव दो दिनों तक भक्तिमय बना रहा। महायज्ञ के पहले दिन देव मिलन की विशेष रस्म निभाई गई। इस दौरान देवता बोंद्रा साहिब और महासू धारा घड़ेइ गांव पहुंचे। ग्रामीणों ने फूल-मालाओं और आतिशबाजी के साथ देवताओं का स्वागत किया। पारंपरिक वाद्ययंत्रों की धुनों पर श्रद्धालुओं ने नाचते-गाते हुए देवताओं का अभिनंदन किया। देव मिलन के दौरान देव परंपराओं के अनुसार विभिन्न रस्में निभाई गईं। देवता कुई बोठा महासू के गूर सहित अन्य देवताओं के गूरों ने श्रद्धालुओं को सुख-समृद्धि और क्षेत्र की खुशहाली का आशीर्वाद दिया। दूसरे दिन प्राण प्रतिष्ठा के तहत शिखा पूजन की महत्वपूर्ण रस्म निभाई गई। गूर और पुजारी ने मंदिर की छत पर पारंपरिक विधि-विधान से परिक्रमा कर धार्मिक अनुष्ठान पूरे किए। इसके बाद देवता बोठा महासू की प्राण प्रतिष्ठा संपन्न करवाई गई और उन्हें नवनिर्मित मंदिर में विधिवत विराजमान किया गया। इस अवसर पर विधायक मोहन लाल ब्राक्टा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। देवता बोठा महासू घड़ेइ के मोतमीन किशोर रोंगटा ने बताया कि रोंगटा परिवार के एक बुजुर्ग ने वर्षों पहले गांव में बोठा महासू की स्थापना की थी। तभी से ग्रामीणों की देवता के प्रति गहरी आस्था रही है। देवता के लिए भव्य मंदिर का निर्माण करवाने और विधिवत प्राण प्रतिष्ठा करने का संकल्प लंबे समय से था, जो अब पूरा हो गया है। उन्होंने बताया कि देवता की ओर से आयोजित यह पहला महायज्ञ था, जिसे ग्रामीणों के सहयोग से सफलतापूर्वक संपन्न करवाया गया। उन्होंने आयोजन में सहयोग देने वाले सभी लोगों और श्रद्धालुओं का आभार जताया। महायज्ञ के समापन पर घड़ेइ गांव में श्रद्धा और उल्लास का माहौल रहा। इस आयोजन ने क्षेत्र की समृद्ध देव संस्कृति और पारंपरिक विरासत के संरक्षण की मिसाल पेश की।