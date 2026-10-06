{"_id":"6ac519001b66c32f7002ad0f","slug":"video-cunning-thieves-broke-the-lock-of-the-sheetla-mata-temple-and-made-off-with-jewelry-and-cash-worth-lakhs-2026-10-06","type":"video","status":"publish","title_hn":"ठियोग: शीतला माता मंदिर का ताला तोड़ लाखों के आभूषण और नकदी ले उड़े शातिर","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

उपमंडल ठियोग की भाज-कराना पंचायत के कराना गांव स्थित प्राचीन शीतला माता मंदिर से सोमवार देर रात को शातिर लाखों के सोना-चांदी के आभूषण ले उड़े। शातिरों ने मंदिर का मुख्य ताला तोड़कर माता के सोने-चांदी के आभूषण, मुकुट, चांदी का आसन और नकदी चोरी कर ली। मंदिर कमेटी के अनुसार, करीब 10 से 12 लाख रुपये के सामान और नकदी के चोरी होने का अनुमान है। घटना के बाद पूरे क्षेत्र में रोष और दहशत का माहौल है। मंदिर के मुख्य कारदार विद्या प्रकाश ने बताया कि रात करीब साढ़े 12 से एक बजे तक गांव के कई लोग जाग रहे थे। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि चोर ग्रामीणों के सो जाने का इंतजार कर रहे थे और इसके बाद मौका देखकर मंदिर में दाखिल हुए। उन्होंने मंदिर का मुख्य ताला तोड़ा और अंदर रखे कीमती आभूषण व अन्य सामान लेकर फरार हो गए। चोरी का पता सुबह करीब 5:30 बजे चला। स्थानीय निवासी बाल कृष्ण और विक्की शर्मा घास लेकर वापस घर की ओर लौट रहे थे। इसी दौरान उन्होंने खेत में मंदिर का दानपात्र पड़ा हुआ देखा। दानपात्र को इस तरह खेत में पड़ा देखकर उन्हें मंदिर में चोरी होने का शक हुआ। उन्होंने तुरंत इसकी जानकारी अन्य ग्रामीणों को दी। इसके बाद ग्रामीण मंदिर में पहुंचे, तो मुख्य ताला टूटा हुआ मिला और अंदर माता की मूर्ति से सोने-चांदी के आभूषण, मुकुट, शृंगार सामग्री और चांदी के आसन समेत नकदी गायब मिली। ग्रामीणों के अनुसार मंदिर काफी प्राचीन है और क्षेत्र के लोगों की गहरी आस्था इससे जुड़ी हुई है। मंदिर में हुई चोरी को ग्रामीणों ने आस्था पर सीधा प्रहार बताया है। घटना की सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। मंदिर की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए ग्रामीणों को आशंका है कि चोर धर्मपुर-केलवी और मतियाना-ठियोग की ओर जाने वाली सड़कों का इस्तेमाल कर फरार हुए हो सकते हैं। वहीं चोरों के पैदल रास्तों से भागने की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा रहा है। पुलिस इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है। अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है और सीसीटीवी फुटेज समेत अन्य साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों तक पहुंचने के प्रयास किए जा रहे हैं। - सिद्धार्थ शर्मा, डीएसपी ठियोग

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