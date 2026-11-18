{"_id":"6afd6a6d0d167d8b9407bfc1","slug":"video-two-day-training-provided-to-the-school-management-committee-at-panjalg-school-2026-11-18","type":"video","status":"publish","title_hn":"मंडी: पंजालग स्कूल में स्कूल प्रबंधन समिति को दो दिन दिया प्रशिक्षण","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला पंजालग में आयोजित दो दिवसीय स्कूल प्रबंधन समिति प्रशिक्षण कार्यशाला का समापन हुआ। कार्यशाला के दौरान एसएमसी इंचार्ज शमशेर ठाकुर ने कमेटी सदस्यों को उनके कर्तव्यों और अधिकारों के प्रति विस्तार से जागरूक किया। कार्यशाला में प्रधानाचार्य दीपा शर्मा, एसएमसी प्रधान देशराज सहित कमेटी के समस्त सदस्य और विद्यालय स्टाफ मौजूद रहा।

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