मृतकों के परिजनों को फौरी राहत जारी

तहसीलदार डॉ. मुकुल अनिल शर्मा ने हादसे की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि प्रशासन ने सभी मृतकों के परिजनों को 25-25 हजार रुपये की फौरी राहत राशि प्रदान की है। डीएसपी पधर लोकेंद्र नेगी ने जानकारी दी कि पुलिस ने इस संबंध में मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस हादसे के कारणों की गहनता से जांच कर रही है। उधर, सड़क हादसे में छह युवकों की मौत पर विधानसभा की कार्यवाही गुरुवार तक के लिए स्थगित कर दी गई है।