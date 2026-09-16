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मंडी: बीए में जिस विषय के 20 क्रेडिट्स होंगे, उसी में कर सकेंगे एमए; एसपीयू ने लागू की नई व्यवस्था
सरदार पटेल विश्वविद्यालय मंडी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत एमए में प्रवेश को लेकर नई व्यवस्था लागू कर दी है। अब विद्यार्थी बीए में जिस विषय की पढ़ाई कर उसका आधारभूत ज्ञान हासिल करेंगे, उसी विषय में एमए करने के पात्र होंगे। इसके लिए संबंधित विषय में स्नातक स्तर पर कम से कम 20 क्रेडिट्स अर्जित करना अनिवार्य किया गया है।
विश्वविद्यालय प्रशासन के अनुसार, यदि विद्यार्थी के बीए में किसी विषय के 20 क्रेडिट्स पूरे नहीं हैं, तो उसे उसी विषय में एमए में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। नई व्यवस्था का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि स्नातकोत्तर स्तर पर प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों को संबंधित विषय की बुनियादी जानकारी पहले से हो।
एसपीयू के कुलपति प्रो. ललित कुमार अवस्थी ने बताया कि विद्यार्थी जिस विषय को आगे एमए में पढ़ना चाहता है, उसकी प्रारंभिक समझ स्नातक स्तर पर होना जरूरी है। इसी उद्देश्य से यह व्यवस्था लागू की गई है। अब विद्यार्थियों को बीए के दौरान संबंधित विषय का अध्ययन करना होगा और निर्धारित क्रेडिट्स हासिल करने होंगे।
कुलपति के अनुसार, 20 क्रेडिट्स पूरे होने के बाद ही विद्यार्थी उस विषय में एमए के लिए पात्र माना जाएगा। इससे विद्यार्थियों को स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम की विषयवस्तु समझने में आसानी होगी और उनकी शैक्षणिक नींव भी मजबूत होगी।
इससे पहले कला संकाय के कई विषयों में ऐसी बाध्यता नहीं थी। विद्यार्थी बीए में एक विषय पढ़ने के बाद एमए में किसी दूसरे विषय का चयन कर सकते थे। हालांकि, कुछ विषयों में पहले से ही संबंधित विषय की पढ़ाई और क्रेडिट्स की शर्त लागू थी। अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत इस व्यवस्था को व्यापक रूप से लागू किया गया है।
विश्वविद्यालय का मानना है कि नई प्रणाली से विषय बदलकर एमए करने वाले विद्यार्थियों को आने वाली शैक्षणिक कठिनाइयों को कम किया जा सकेगा। साथ ही, विद्यार्थियों में विषय की निरंतरता बनी रहेगी और स्नातक से स्नातकोत्तर स्तर तक अध्ययन का क्रम अधिक व्यवस्थित होगा।
नई व्यवस्था के बाद बीए में विषय चयन करते समय विद्यार्थियों को अधिक सावधानी बरतनी होगी। उन्हें भविष्य में एमए में प्रवेश की अपनी योजना को ध्यान में रखते हुए विषय चुनना होगा और संबंधित विषय के आवश्यक क्रेडिट्स पूरे करने होंगे।
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