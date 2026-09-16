बोशिया में अंजलि ने रचा इतिहास, भारत को दिलाया पहला स्वर्ण

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मंडी जिले के गोहर क्षेत्र की बेटी अंजलि ठाकुर ने अंतरराष्ट्रीय बोशिया प्रतियोगिता में ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। चेक गणराज्य के पिलसेन में आयोजित पिलसेन-2026 वर्ल्ड बोशिया चैलेंजर में अंजलि ने भारतीय टीम के साथ बीसी-3 पेयर स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। इस वर्ग में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत का यह पहला स्वर्ण पदक बताया जा रहा है। अंजलि ने प्रियंका, अजेया राज और संदीप के साथ शानदार तालमेल दिखाते हुए कड़े मुकाबलों में जीत दर्ज की।

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