{"_id":"6aeeaf7029c1e21b5d028e73","slug":"video-video-dreams-buried-in-the-debris-mamta-devis-hope-kept-alive-by-siddu-2026-11-07","type":"video","status":"publish","title_hn":"वीडियो: मलबे में दबे सपने, सिड्डू से जिंदा रखी ममता देवी की उम्मीद","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
वीडियो: मलबे में दबे सपने, सिड्डू से जिंदा रखी ममता देवी की उम्मीद
वर्ष 2025 की आपदा ने मंडी के टारना निवासी ममता देवी के सपनों के घर को मलबे में बदल दिया। दो मंजिला मकान क्षतिग्रस्त हुआ तो परिवार को किराये के कमरे में शरण लेनी पड़ी, लेकिन यह मुश्किल ममता के हौसले को नहीं तोड़ पाई। उन्होंने अपने हाथ के हुनर को ही सहारा बनाया। पारंपरिक सिड्डू के कारोबार के दम पर वह न सिर्फ परिवार का पालन-पोषण कर रही हैं, बल्कि आत्मनिर्भरता की राह पर भी आगे बढ़ रही हैं। ममता देवी वर्ष 2017 से सिड्डू बनाने और बेचने का कारोबार कर रही हैं। उनके परिवार में पति और तीन बेटियां हैं। पति भी कारोबार में उनका हाथ बंटाते हैं। एक बेटी की पढ़ाई पूरी होने के बाद उन्होंने उसकी शादी करवाई, जबकि दो बेटियां अभी पढ़ाई कर रही हैं। ममता बताती हैं कि सिड्डू के कारोबार से उन्हें अच्छी आमदनी हुई।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।