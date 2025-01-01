Kullu News: कृष्ण मंदिर में स्काउट्स ने किया भजन-कीर्तन

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कार्यक्रम का नेतृत्व देव भूमि रोवर ओपन ग्रुप के रोवर स्काउट लीडर हिम्मत सिंह ठाकुर ने किया। हाइक के दौरान प्रतिभागियों ने कृष्ण मंदिर में भजन-कीर्तन किया और आध्यात्मिक वातावरण में समय बिताया। उन्हें भारतीय संस्कृति, आध्यात्मिक मूल्यों, अनुशासन, सेवा व भाईचारे का महत्व समझाया गया। युवाओं को सामाजिक गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी के लिए भी प्रेरित किया गया।इस कार्यक्रम को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के एक अधिवक्ता ने प्रायोजित किया। इसका उद्देश्य युवाओं में नेतृत्व, आत्मनिर्भरता, सामाजिक सेवा व स्काउटिंग सिद्धांतों को बढ़ावा देना था। समापन पर सभी ने स्काउटिंग आदर्शों को अपनाने और समाज सेवा में आगे रहने का संकल्प लिया। संवाद