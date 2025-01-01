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Kullu News: कृष्ण मंदिर में स्काउट्स ने किया भजन-कीर्तन

Sun, 08 Nov 2026 12:16 AM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Sun, 08 Nov 2026 12:16 AM IST
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Scouts performed devotional songs (bhajan-kirtan) at the Krishna temple.
नगर में भारत स्काउट्स एवं गाइड्स ने झंडा दिवस पर कृष्ण मंदिर में विशेष हाइक आयोजित की। -संवाद
नग्गर (कुल्लू)। भारत स्काउट्स एवं गाइड्स ने झंडा दिवस पर कृष्ण मंदिर में विशेष हाइक आयोजित की। इसमें कुल 17 स्काउट्स एवं गाइड्स ने उत्साहपूर्वक भाग लिया।
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कार्यक्रम का नेतृत्व देव भूमि रोवर ओपन ग्रुप के रोवर स्काउट लीडर हिम्मत सिंह ठाकुर ने किया। हाइक के दौरान प्रतिभागियों ने कृष्ण मंदिर में भजन-कीर्तन किया और आध्यात्मिक वातावरण में समय बिताया। उन्हें भारतीय संस्कृति, आध्यात्मिक मूल्यों, अनुशासन, सेवा व भाईचारे का महत्व समझाया गया। युवाओं को सामाजिक गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी के लिए भी प्रेरित किया गया।
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इस कार्यक्रम को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के एक अधिवक्ता ने प्रायोजित किया। इसका उद्देश्य युवाओं में नेतृत्व, आत्मनिर्भरता, सामाजिक सेवा व स्काउटिंग सिद्धांतों को बढ़ावा देना था। समापन पर सभी ने स्काउटिंग आदर्शों को अपनाने और समाज सेवा में आगे रहने का संकल्प लिया। संवाद
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