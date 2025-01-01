Kullu News: पटाखे जलाने के लिए शहर में छह स्थान चयनित

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प्रशासन की ओर से अधिसूचित स्थानों में नेहरू पार्क सरवरी, रामबाग अखाड़ा, रथ मैदान ढालपुर, मेला मैदान भुंतर, जिया पुल के नीचे भुंतर और काली माता मंदिर के समीप शाढ़ाबाई शामिल हैं। इन स्थानों का चयन आसपास की आबादी और आगजनी के खतरे को ध्यान में रखकर किया गया है। खासकर कुल्लू और भुंतर शहर के घनी आबादी वाले क्षेत्रों में पटाखे जलाने से होने वाले हादसों को रोकने के लिए लोगों को निर्धारित मैदानों में ही आतिशबाजी करनी होगी। वहीं, पर्यावरण को होने वाले नुकसान को कम करने के लिए दिवाली पर केवल ग्रीन पटाखे जलाने की अनुमति होगी। प्रशासन ने लोगों से निर्धारित स्थानों पर ही आतिशबाजी करने और सुरक्षा नियमों का पालन करने की अपील की है।...दिवाली के दौरान लोगों की सुरक्षा प्रशासन की प्राथमिकता है। इसके लिए सामूहिक आतिशबाजी के लिए छह स्थान अधिसूचित किए गए हैं। लोग रिहायशी क्षेत्रों में पटाखे न जलाएं और निर्धारित खुले स्थानों पर ही आतिशबाजी करें। केवल ग्रीन पटाखों का इस्तेमाल करें और सुरक्षा नियमों का पालन करें। उन्होंने कहा कि सभी के सहयोग से दिवाली को सुरक्षित और पर्यावरण के अनुकूल बनाया जा सकता है।-जयबंती ठाकुर, उपमंडलाधिकारी कुल्लू000