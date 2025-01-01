Kullu News: पटाखे जलाने के लिए शहर में छह स्थान चयनित
शिमला ब्यूरो
Updated Sun, 08 Nov 2026 12:13 AM IST
Updated Sun, 08 Nov 2026 12:13 AM IST
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कुल्लू। दिवाली पर आतिशबाजी के शौक में लोगों की सुरक्षा से खिलवाड़ न हो और अग्निकांड की घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सके, इसके लिए जिला प्रशासन ने विशेष व्यवस्था की है। उपमंडल कुल्लू में सामूहिक आतिशबाजी के लिए छह स्थान अधिसूचित किए गए हैं। अब लोग रिहायशी इलाकों और बाजारों में पटाखे जलाने के बजाय प्रशासन की ओर से निर्धारित खुले स्थानों पर ही आतिशबाजी कर सकेंगे। प्रशासन ने लोगों की सुरक्षा और आग लगने की आशंका को देखते हुए यह व्यवस्था की है।
प्रशासन की ओर से अधिसूचित स्थानों में नेहरू पार्क सरवरी, रामबाग अखाड़ा, रथ मैदान ढालपुर, मेला मैदान भुंतर, जिया पुल के नीचे भुंतर और काली माता मंदिर के समीप शाढ़ाबाई शामिल हैं। इन स्थानों का चयन आसपास की आबादी और आगजनी के खतरे को ध्यान में रखकर किया गया है। खासकर कुल्लू और भुंतर शहर के घनी आबादी वाले क्षेत्रों में पटाखे जलाने से होने वाले हादसों को रोकने के लिए लोगों को निर्धारित मैदानों में ही आतिशबाजी करनी होगी। वहीं, पर्यावरण को होने वाले नुकसान को कम करने के लिए दिवाली पर केवल ग्रीन पटाखे जलाने की अनुमति होगी। प्रशासन ने लोगों से निर्धारित स्थानों पर ही आतिशबाजी करने और सुरक्षा नियमों का पालन करने की अपील की है।
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दिवाली के दौरान लोगों की सुरक्षा प्रशासन की प्राथमिकता है। इसके लिए सामूहिक आतिशबाजी के लिए छह स्थान अधिसूचित किए गए हैं। लोग रिहायशी क्षेत्रों में पटाखे न जलाएं और निर्धारित खुले स्थानों पर ही आतिशबाजी करें। केवल ग्रीन पटाखों का इस्तेमाल करें और सुरक्षा नियमों का पालन करें। उन्होंने कहा कि सभी के सहयोग से दिवाली को सुरक्षित और पर्यावरण के अनुकूल बनाया जा सकता है।
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-जयबंती ठाकुर, उपमंडलाधिकारी कुल्लू
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प्रशासन की ओर से अधिसूचित स्थानों में नेहरू पार्क सरवरी, रामबाग अखाड़ा, रथ मैदान ढालपुर, मेला मैदान भुंतर, जिया पुल के नीचे भुंतर और काली माता मंदिर के समीप शाढ़ाबाई शामिल हैं। इन स्थानों का चयन आसपास की आबादी और आगजनी के खतरे को ध्यान में रखकर किया गया है। खासकर कुल्लू और भुंतर शहर के घनी आबादी वाले क्षेत्रों में पटाखे जलाने से होने वाले हादसों को रोकने के लिए लोगों को निर्धारित मैदानों में ही आतिशबाजी करनी होगी। वहीं, पर्यावरण को होने वाले नुकसान को कम करने के लिए दिवाली पर केवल ग्रीन पटाखे जलाने की अनुमति होगी। प्रशासन ने लोगों से निर्धारित स्थानों पर ही आतिशबाजी करने और सुरक्षा नियमों का पालन करने की अपील की है।
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दिवाली के दौरान लोगों की सुरक्षा प्रशासन की प्राथमिकता है। इसके लिए सामूहिक आतिशबाजी के लिए छह स्थान अधिसूचित किए गए हैं। लोग रिहायशी क्षेत्रों में पटाखे न जलाएं और निर्धारित खुले स्थानों पर ही आतिशबाजी करें। केवल ग्रीन पटाखों का इस्तेमाल करें और सुरक्षा नियमों का पालन करें। उन्होंने कहा कि सभी के सहयोग से दिवाली को सुरक्षित और पर्यावरण के अनुकूल बनाया जा सकता है।
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-जयबंती ठाकुर, उपमंडलाधिकारी कुल्लू
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