कुल्लू: डीएवी मौहल में हुआ पुलिस की पाठशाला कार्यक्रम, अमर उजाला फाउंडेशन ने किया आयोजन

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डीएवी स्कूल मौहल में शनिवार को अमर उजाला फाउंडेशन की ओर से पुलिस की पाठशाला कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इसमें पुलिस अधीक्षक कुल्लू अभिषेक एस मुख्य अतिथि शामिल हुए। उन्होंने विद्यार्थियों को नशे से दूर रहने के साथ-साथ मेंटल हेल्थ, साइबर क्राइम के बारे में जानकारी दी। उन्होंने विद्यार्थियों को सोशल मीडिया से भी दूर रहने की बात की और रोज लगभग आठ घंटे की नींद लेने का आह्वान किया है। इस दौरान कई विद्यार्थियों ने एसपी से सवाल भी पूछे। कार्यक्रम में डीएवी स्कूल के कई अध्यापक मौजूद रहे।

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