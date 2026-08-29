Kullu News: सिटी में आज

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...खेलकूद -राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय भुंतर में अंडर-14 आयु वर्ग की खेल स्पर्धा में तीसरे चरण के मैच सुबह 9 बजे से खेले जाएंगे।....क्रिकेट-ढालपुर खेल मैदान में टी-10 टेनिस बाल क्रिकेट प्रतियाेगिता के मुकाबले अपराह्न 2:30 बजे से खेले जाएंगे।....काम की बातबिजली बाधित: उपमंडल लारजी के दायरे में आने वाली 11केवी सैंज लाइन के आसपास सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पेड़ों की कटाई और लाइन के रखरखाव का कार्य किया जाएगा। इसके चलते सैंज-1, सैंज-2, सैंज बाजार, रीनधार, त्रेहरा, भनाला, नालागढ़, शहोल, बक्शहल, जीवा, शरण, बगीधार, भट्कंधा, धटसेरी, मम्पटन, पाशी, खारंगचा, कुंदर, मझाण, खडोहा और आईपीएच न्यूली में बिजली बंद रहेगी।....कारगा स्थित विद्युत उपकेंद्र में आवश्यक कार्य के चलते सुबह 10 से शाम 4 बजे तक पूरी लाहौल घाटी में विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी।....स्वास्थ्य : क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू संपर्क नंबर 01902-222350क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू के ट्राॅमा सेंटर कमरा नंबर 156 की आपातकालीन ओपीडी में सुबह 9:30 बजे से डॉ. रीमा घई, अपराह्न 3:30 बजे से डॉ. संतुष्ट शर्मा और रात 9:30 बजे से डॉ. तेंजिन सेवाएं देंगी।000