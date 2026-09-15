कुल्लू: डॉ. सूद बोले- देश के विकास में लगाए नवाचार और तकनीक

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युवा नवाचार और डिजिटल तकनीक को अपने जीपन में अपनाएं। वहीं, नवाचारों और डिजिटल तकनीकों की मदद से देश के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। यह बात बहुतकनीकी संस्थान सेऊबाग के प्रधानाचार्य डॉ. पुनीत सूद ने कही। संस्थान में मंगलवार को 59वां इंजीनियर दिवस मनाया गया। इसमें पुलिस अधीक्षक अभिषेक एस मुख्यातिथि रहे। उन्होंने प्रशिक्षुओं को संबोधित करते हुए कहा कि वर्तमान समय में नशा तेजी से युवा पीढ़ी को अपनी चपेट में ले रहा है। इस समस्या से हम सभी को मिलकर निपटना है और नशे को स्व्यं तो न कहना है। इसके अलावा दूसरों को भी नशे के दुष्प्रभावों से अवगत करवाना है।

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