हिमाचल माैसम: रोहतांग की चोटियां बर्फ से हुईं सफेद, ठंड ने दी दस्तक, जानें प्रदेश में कितने दिन बरसेंगे बादल

ऊंची चोटियों पर दो से पांच सेंटीमीटर तक ताजा बर्फबारी

सोमवार रात से मंगलवार सुबह तक रोहतांग दर्रा की ऊंची चोटियों पर दो से पांच सेंटीमीटर तक ताजा बर्फबारी हुई। बर्फ की सफेद चादर ओढ़ते ही रोहतांग और आसपास की पहाड़ियां आकर्षण का केंद्र बन गईं। ग्रांफू, कोकसर, अटल टनल के नॉर्थ पोर्टल और चंद्रा घाटी के निचले क्षेत्रों में बारिश होने से मौसम सुहावना हो गया और लोगों को सर्दी का अहसास होने लगा। कई जगह लोगों ने स्वेटर और जैकेट निकाल लिए हैं। मौसम में आए बदलाव का असर खेती-बाड़ी पर भी दिखने लगा है। लाहौल घाटी में किसान फूलगोभी, ब्रोकली और हरे मटर जैसी नकदी फसलों को समेटने में जुट गए हैं। सितंबर के अंतिम सप्ताह से आलू की खुदाई भी शुरू होने की संभावना है। स्थानीय कारोबारियों का मानना है कि पहाड़ों पर हुई शुरुआती बर्फबारी से पर्यटन गतिविधियों को भी रफ्तार मिलेगी।