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सीनियर सिटीजन काउंसिल हमीरपुर ने मरीजों की सुविधा के लिए मेडिकल कॉलेज को आठ व्हीलचेयर और चार स्ट्रेचर भेंट किए। इस दौरान मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार सुनील शर्मा बिट्टू विशेष रूप से उपस्थित रहे। सीनियर सिटीजन काउंसिल के प्रधान भगवान दास शास्त्री ने बताया कि मेडिकल कॉलेज में कई बार मरीजों को व्हीलचेयर और स्ट्रेचर उपलब्ध करवाने में दिक्कत आती है। इसी समस्या को देखते हुए काउंसिल ने मरीजों की सुविधा के लिए यह सामग्री उपलब्ध करवाई है। कार्यक्रम में मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉ. रमेश भारती, चिकित्सा अधीक्षक डॉ. देशराज शर्मा, सीनियर सिटीजन काउंसिल के उपप्रधान पीसी वर्मा, सलाहकार विजय पुरी, राम लाल भारद्वाज, राकेश और कमलेश शर्मा सहित अन्य सदस्य मौजूद रहे।

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