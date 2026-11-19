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इससे लोगों को अतिरिक्त समय और परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यात्रियों सुमन शर्मा, धीरज, करतार सिंह, सीमा देवी, रीना ठाकुर और कमला देवी ने बताया कि जाहू से चंडीगढ़ और दिल्ली के लिए बसों की सुविधा उपलब्ध है, लेकिन लुधियाना और अमृतसर के लिए इस रूट से कोई सीधी बस नहीं चलती।उन्होंने कहा कि जाहू से वाया भरेड़ी, पट्टा और खरवाड़ होते हुए इन शहरों के लिए बस सेवा शुरू की जाती है तो सैकड़ों लोगों को लाभ मिलेगा। उन्होंने एचआरटीसी से मांग की कि यात्रियों की सुविधा को देखते हुए इस रूट पर सीधी बस सेवा शुरू की जाए, ताकि क्षेत्र के लोगों को बेहतर परिवहन सुविधा मिल सके।वहीं, एचआरटीसी मंडल हमीरपुर के मंडलीय प्रबंधक राज कुमार पाठक ने बताया कि अमृतसर और लुधियाना के लिए हमीरपुर से पहले ही दो बसें संचालित की जा रही हैं। जाहू से सीधी बस चलाने की यात्रियों की मांग को उच्चाधिकारियों के समक्ष भेजा जाएगा।