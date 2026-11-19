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हमीरपुर। जिले के सरकारी स्कूलों के विद्यार्थी अब विज्ञान की कक्षा में केवल किताबी ज्ञान तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि रोबोट और ड्रोन तैयार करने का हुनर भी सीखेंगे। इसके लिए जिले के 27 स्कूलों में स्थापित रोबोटिक्स एवं ड्रोन लैब की गतिविधियों पर शिक्षा विभाग नजर रखेगा।विभाग हर माह इन लैब की समीक्षा करेगा और स्कूलों से विद्यार्थियों की तकनीकी दक्षता की रिपोर्ट लेगा। रिपोर्ट में यह दर्ज करना होगा कि एक माह में कितने विद्यार्थियों ने रोबोट और ड्रोन बनाने का अभ्यास किया तथा कितने मॉडल तैयार किए गए। इसके आधार पर विद्यार्थियों की तकनीकी दक्षता का आकलन किया जाएगा।साथ ही लैब के संचालन, रखरखाव और उपलब्ध सुविधाओं की भी पड़ताल होगी। लैब के बेहतर संचालन के लिए विभाग ने स्कूलों में कार्यरत विज्ञान शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया है।शिक्षकों को उपकरणों के इस्तेमाल, लैब के संचालन और रखरखाव से जुड़ी जानकारी दी गई है, ताकि किसी तरह की समस्या आने पर उसका समाधान स्कूल स्तर पर ही किया जा सके। मासिक समीक्षा के दौरान शिक्षकों की भूमिका और लैब के संचालन की स्थिति का भी आकलन होगा।शिक्षा विभाग की ओर से जिले के 27 स्कूलों में रोबोटिक्स एवं ड्रोन लैब स्थापित की गई हैं। इनका उद्देश्य विद्यार्थियों को किताबी ज्ञान के साथ तकनीकी प्रयोगों का अवसर देना है। हालांकि, कुछ स्कूलों में विद्यार्थी प्रयोगशालाओं के उपकरणों का नियमित इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं।इसी को देखते हुए विभाग ने हर माह स्कूलों से गतिविधियों की रिपोर्ट लेने का निर्णय लिया है।कोटविद्यार्थियों को तकनीकी ज्ञान देने के लिए 27 स्कूलों में स्थापित रोबोटिक्स एंड ड्रोन लैब्स का निरीक्षण किया जाएगा। रिपोर्ट के आधार पर विद्यार्थियों की दक्षता अनुसार कार्यक्रमों का आयोजन होगा।