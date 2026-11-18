{"_id":"6afd4eb84d23a6912e0392c3","slug":"video-hamirpur-medical-camp-held-at-ayurvedic-hospital-60-patients-examined-2026-11-18","type":"video","status":"publish","title_hn":"हमीरपुर: आयुर्वेदिक अस्पताल में चिकित्सा शिविर, 60 मरीजों की जांच","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

आयुर्वेदिक अस्पताल हमीरपुर में चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में करीब 60 मरीजों ने पहुंचकर स्वास्थ्य जांच करवाई। इस दौरान चिकित्सक चंदा चोपड़ा ने मरीजों की जांच कर उन्हें आवश्यक उपचार और स्वास्थ्य संबंधी सलाह दी। शिविर में सबसे अधिक पीठ दर्द और कमर दर्द से संबंधित समस्याओं से पीड़ित मरीज पहुंचे।

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