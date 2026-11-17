प्रोटोटाइप तैयार: समुद्र से तेल साफ करेगी एनआईटी हमीरपुर छात्र चिराग मेहरा की रोबोटिक बोट
पालमपुर के चिराग के नवाचार को एनआईटी में बीते माह आयोजित शिक्षा महाकुंभ में सर्वश्रेष्ठ प्रोटोटाइप की सूची में जगह मिली है। चिराग मेहरा ने रोबोटिक बोट का प्रोटोटाइप तैयार किया है।
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समुद्र में तेल रिसाव से होने वाले प्रदूषण को रोकने और जलीय जीवन को बचाने में एनआईटी हमीरपुर के छात्र का नवाचार मददगार साबित हो सकता है। संस्थान के केमिकल इंजीनियरिंग विभाग के छात्र चिराग मेहरा ने ऐसी रोबोटिक बोट का प्रोटोटाइप तैयार किया है, जो बिना किसी रसायन का इस्तेमाल किए पानी की सतह से तेल अलग कर अपने टैंक में जमा करेगी। पालमपुर के चिराग के इस नवाचार को एनआईटी में बीते माह आयोजित शिक्षा महाकुंभ में सर्वश्रेष्ठ प्रोटोटाइप की सूची में जगह मिली है। समुद्र में तेल के निष्कर्षण और परिवहन के दौरान होने वाले रिसाव से पानी की सतह पर तेल की मोटी परत बन जाती है। इससे पानी में ऑक्सीजन का आदान-प्रदान बाधित होता है और मछलियों समेत अन्य समुद्री जीवों के अस्तित्व पर खतरा मंडराने लगता है। इस समस्या के समाधान के लिए चिराग ने अपने प्रोटोटाइप को सोरबेंट सेमी-ऑटोनॉमस मरीन ड्रिफ्टर (एसएसएएमडी) नाम दिया है।
घूमते स्टील डिस्क से तेल को करेगी अलग
फिलहाल समुद्री तेल रिसाव की सफाई के लिए श्रमिकों की मदद लेने, रासायनिक पदार्थों का इस्तेमाल करने और तेल जलाने जैसे तरीके अपनाए जाते हैं। इनकी अपनी सीमाएं हैं। रासायनिक पदार्थ समुद्री जीवों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, जबकि सूक्ष्मजीवों के जरिये तेल हटाने की प्रक्रिया काफी धीमी होती है। ऐसे में यह रोबोटिक बोट पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना तेल की सफाई का विकल्प बन सकती है। बोट के अगले हिस्से में विशेष स्टील के घूमने वाले डिस्क लगाए गए हैं। ये पानी की सतह पर मौजूद तेल को अपनी सतह पर चिपका लेते हैं। इसके बाद स्क्रेपर की मदद से तेल को खुरचकर संग्रह टैंक में पहुंचाया जाता है। इस प्रक्रिया में तेल और पानी अलग हो जाते हैं। एकत्रित तेल का उपचार कर दोबारा उपयोग भी किया जा सकता है।
एआई और सौर ऊर्जा से जोड़ने की तैयारी
बोट में दो इलेक्ट्रिक थ्रस्टर, वायरलेस नियंत्रण और ईएसपी-32 आधारित प्रणाली लगाई है। अल्ट्रासोनिक सेंसर टैंक में जमा तेल का स्तर मापता है और टैंक भरने पर संकेत देता है। एक से डेढ़ फीट का यह प्रोटोटाइप करीब पांच हजार रुपये में तैयार किया गया है। वहीं, पांच से छह फीट की बड़ी बोट विकसित करने पर डेढ़ से दो लाख रुपये खर्च होने का अनुमान है। परियोजना के अगले चरण में बोट को कैमरों और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) से जोड़ने की योजना है। इससे पानी की सतह पर तेल की पहचान कर बोट को उसकी दिशा में ले जाने में मदद मिलेगी। इसके अलावा सौर ऊर्जा आधारित व्यवस्था विकसित कर इसकी संचालन क्षमता बढ़ाने पर भी काम किया जाएगा।
विद्यार्थियों को हर क्षेत्र में नवाचार के लिए प्रोत्साहित करने के संस्थान के प्रयास लगातार जारी हैं। उद्योगों के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में भी ऐसे तकनीकी नवाचार की अहम भूमिका है।-डॉ. एचएम सूर्यवंशी, निदेशक, एनआईटी हमीरपुर