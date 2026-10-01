हमीरपुर: सुनील शर्मा बिट्टू बोले- बुजुर्गों से जुड़ी सेवाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता दें अधिकारी

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हमीरपुर में अंतरराष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के जिला स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार सुनील शर्मा बिट्टू ने अधिकारियों से बुजुर्गों से संबंधित सेवाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता देने को कहा। कार्यक्रम में जिले के चार सबसे उम्रदराज वरिष्ठ नागरिकों और सामाजिक कार्यों में योगदान देने वाले चार वरिष्ठ नागरिकों को सम्मानित किया गया। स्वास्थ्य, साइबर अपराध, नशे से बचाव और बैंकिंग योजनाओं की जानकारी भी दी गई।

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