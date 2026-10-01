Hamirpur (Himachal) News: सुजानपुर कांग्रेस की नई कार्यकारिणी घोषित

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वरिष्ठ उपाध्यक्ष के रूप में जगदीश कौशिक और गुलशन कुमार को जिम्मेदारी दी गई है। उपाध्यक्ष पद पर कमलजीत सिंह, नीलम धीमान, मनोज ठाकुर, कैप्टन जगदीश चंद, रमेश चंद, कृष्ण लाल चौधरी, कैप्टन जय चंद और अमर सिंह वालिया को नियुक्त किया गया है। विज्ञापन

महासचिवों में इंस्पेक्टर प्यार चंद, सिद्धार्थ वालिया, विनय कुमार स्याल, अमन जसवाल, अनिल पुरी, सुरेश रंगड़ा, अश्वनी कुमार और संतोष कुमार को शामिल किया गया है। संवाद वरिष्ठ उपाध्यक्ष के रूप में जगदीश कौशिक और गुलशन कुमार को जिम्मेदारी दी गई है। उपाध्यक्ष पद पर कमलजीत सिंह, नीलम धीमान, मनोज ठाकुर, कैप्टन जगदीश चंद, रमेश चंद, कृष्ण लाल चौधरी, कैप्टन जय चंद और अमर सिंह वालिया को नियुक्त किया गया है।महासचिवों में इंस्पेक्टर प्यार चंद, सिद्धार्थ वालिया, विनय कुमार स्याल, अमन जसवाल, अनिल पुरी, सुरेश रंगड़ा, अश्वनी कुमार और संतोष कुमार को शामिल किया गया है। संवाद

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सुजानपुर (हमीरपुर)। ब्लॉक कांग्रेस सुजानपुर के अध्यक्ष राजिंद्र वर्मा ने ब्लॉक कांग्रेस की नई कार्यकारिणी की घोषणा कर दी है। कार्यकारिणी में वरिष्ठ उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, कोषाध्यक्ष, कार्यकारिणी सदस्यों के साथ मीडिया और सोशल मीडिया समन्वयकों सहित सेक्टर और जोन अध्यक्षों को जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं।