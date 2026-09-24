{"_id":"6ab515ea196102353c084708","slug":"video-hamirpur-inter-college-kabaddi-tournament-bhoranj-defeated-rampur-69-29-2026-09-24","type":"video","status":"publish","title_hn":"हमीरपुर: अंतर महाविद्यालय कबड्डी प्रतियोगिता, भोरंज ने रामपुर को 69-29 से हराया","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

राजकीय महाविद्यालय भोरंज में हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला से संबद्ध महाविद्यालयों की अंतर महाविद्यालय कबड्डी प्रतियोगिता (पुरुष वर्ग) के दूसरे दिन विभिन्न टीमों के बीच रोमांचक मुकाबले खेले गए। प्रतियोगिता में खिलाड़ियों ने शानदार खेल कौशल का प्रदर्शन करते हुए जीत के लिए कड़ा संघर्ष किया। दूसरे दिन खेले गए मुकाबले में राजकीय महाविद्यालय भोरंज की टीम ने राजकीय महाविद्यालय रामपुर को 69-29 से हराकर शानदार जीत दर्ज की। प्रतियोगिता के दूसरे दिन राजकीय महाविद्यालय भोरंज के प्राचार्य डॉ. विजय ठाकुर मुख्यातिथि रहे। उन्होंने विजेता टीमों को बधाई दी तथा खिलाड़ियों की खेल भावना और शानदार प्रदर्शन की सराहना की। उन्होंने खिलाड़ियों को भविष्य में भी इसी तरह मेहनत और अनुशासन के साथ खेलों में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। प्रतियोगिता के आयोजकों के अनुसार 25 सितंबर को 16 मुकाबले खेले जाएंगे, जबकि प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला 26 सितंबर को होगा। प्रतियोगिता को लेकर महाविद्यालय परिसर में खिलाड़ियों और खेल प्रेमियों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है।

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