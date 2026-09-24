सुजानपुर: तानिया कश्यप बोलीं- प्लास्टिक कचरे की छंटाई अनिवार्य

विकास खंड सुजानपुर में पंचायत प्रतिनिधियों के चार दिवसीय प्रशिक्षण शिविर के तीसरे दिन गुरुवार को सहायक आयुक्त विकास एवं खंड विकास अधिकारी तानिया कश्यप ने प्लास्टिक कचरे के संग्रहण, छंटाई और उचित निस्तारण को लेकर पंचायतों को निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में प्लास्टिक कचरे के संग्रहण और निस्तारण के लिए प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन इकाई बनाई गई है। ऐसे में पंचायत प्रधानों और सचिवों को घर-घर से गीला और सूखा कचरा अलग-अलग एकत्र करने के लिए कार्य करना चाहिए। गीले कचरे से खाद तैयार करने और साफ सूखे प्लास्टिक को अपशिष्ट प्रबंधन इकाई तक पहुंचाने को कहा। पंचायतों में एकल उपयोग वाले प्लास्टिक पर प्रतिबंध प्रभावी करने तथा कचरा संग्रहण शेड बनाने के लिए 16वें वित्त आयोग की बंधित अनुदान राशि का उचित उपयोग करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर स्वच्छता संबंधी गतिविधियों को ग्राम पंचायत विकास योजना में शामिल करने को कहा। प्रशिक्षण में पंचायतों के प्रधान, उपप्रधान, वार्ड सदस्य, पंचायत निरीक्षक और अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
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