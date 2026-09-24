फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Hamirpur (Himachal) News ›   mla ashish sharma third fir sukhu government defamation hamirpur

हमीरपुर: आशीष शर्मा का पलटवार, बोले- मेरे खिलाफ यह तीसरा केस, गलत बोला है तो मानहानि का दावा करे सरकार

Thu, 24 Sep 2026 03:46 PM IST
Ankesh Dogra संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर (हि. प्र.)
संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर (हि. प्र.) Published by: Ankesh Dogra Updated Thu, 24 Sep 2026 03:46 PM IST
सार

Ashish Sharma FIR: मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू और प्रदेश सरकार के खिलाफ बयानबाजी को लेकर एफआईआर दर्ज होने के बाद हमीरपुर सदर विधायक आशीष शर्मा ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में उनके खिलाफ यह तीसरा मामला है। विधायक ने कहा कि यदि उनके आरोप गलत या तथ्यहीन हैं तो सरकार उनके खिलाफ मानहानि का दावा कर सकती है। पुलिस ने एपीएमसी अध्यक्ष अजय शर्मा की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच शुरू की है।

विज्ञापन
mla ashish sharma third fir sukhu government defamation hamirpur
हमीरपुर सदर विधायक आशीष शर्मा - फोटो : अमर उजाला नेटवर्क

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू और प्रदेश सरकार को लेकर की गई बयानबाजी के संबंध में दर्ज एफआईआर के बाद हमीरपुर सदर विधायक आशीष शर्मा ने सरकार पर पलटवार किया है। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में उनके खिलाफ यह तीसरा मामला है। विधायक ने कहा कि सरकार के पास अब करीब 10 से 11 माह का समय बचा है और सरकार जितनी जांच करवाना चाहे करवा सकती है। उन्होंने अधिकारियों से भी कहा कि किसी मामले में कार्रवाई करने से पहले तथ्यों की तसल्ली कर लें।

विज्ञापन




'विपक्षी विधायक होने के नाते आवाज उठाना जिम्मेदारी'
आशीष शर्मा ने कहा कि विपक्षी विधायक होने के नाते सरकार की कमियों और जनता से जुड़े मुद्दों को उठाना उनकी नैतिक जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि यदि उनके द्वारा लगाए गए आरोप गलत या तथ्यहीन हैं तो सरकार अदालत में जाकर उनके खिलाफ मानहानि का दावा कर सकती है। उन्होंने लोकतांत्रिक व्यवस्था का हवाला देते हुए कहा कि सरकार की कार्रवाई से वह डरने वाले नहीं हैं। विधायक ने कहा कि भ्रष्टाचार से जुड़े जिन भी मामलों पर वह सवाल उठा रहे हैं, उनके पास अपने आरोपों से संबंधित तथ्य मौजूद हैं।
विज्ञापन


गांधी चौक प्रदर्शन के बाद दर्ज हुई एफआईआर
बुधवार को जिला भाजपा की ओर से गांधी चौक पर प्रदेश सरकार के खिलाफ रोष रैली और धरना-प्रदर्शन किया गया था। इस दौरान आशीष शर्मा ने मुख्यमंत्री और सरकार पर कई आरोप लगाते हुए जमीन की खरीद-फरोख्त, हमीरपुर बस अड्डे के निर्माण और रोबोटिक सर्जरी उपकरणों की खरीद को लेकर सवाल उठाए थे। इसके बाद एपीएमसी हमीरपुर के अध्यक्ष अजय शर्मा ने पुलिस में शिकायत दी। शिकायत में विधायक के बयानों को मुख्यमंत्री की छवि को नुकसान पहुंचाने वाला और तथ्यों से परे बताया गया। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

विज्ञापन
विज्ञापन

पुलिस जांच में स्पष्ट होगी आरोपों की स्थिति
हमीरपुर के पुलिस अधीक्षक बलवीर ठाकुर के अनुसार शिकायत मिली है और सदर थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। उपलब्ध रिपोर्ट के अनुसार एफआईआर दर्ज होना जांच की शुरुआत है और लगाए गए आरोपों तथा शिकायत में दर्ज तथ्यों की वास्तविक स्थिति जांच और आगे की कानूनी प्रक्रिया में स्पष्ट होगी। इस बीच कांग्रेस नेताओं ने भी विधायक से उनके लगाए आरोपों के समर्थन में तथ्य सामने रखने की मांग की है। कांग्रेस की ओर से कहा गया है कि विधायक को बयान देने से पहले तथ्यों की पुष्टि करनी चाहिए।

आशीष शर्मा बोले- आवाज उठाता रहूंगा
विधायक ने कहा कि पुलिस में शिकायत और एफआईआर से वह डरने वाले नहीं हैं। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में भी वह जनता से जुड़े मुद्दों को उठाते रहेंगे और जिन मामलों में उन्हें अनियमितता नजर आती है, उन पर सवाल करते रहेंगे।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed