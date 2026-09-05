{"_id":"6a9c118be8b629e4b301c284","slug":"video-hamirpur-grand-procession-taken-out-to-mark-the-occasion-of-janmashtami-2026-09-05","type":"video","status":"publish","title_hn":"हमीरपुर: जन्माष्टमी पर्व के उपलक्ष्य पर निकाली भव्य शोभायात्रा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

हमीरपुर। श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर सत्यनारायण मंदिर हमीरपुर की ओर से शनिवार को मुख्य बाजार में भव्य शोभायात्रा निकाली गई। इसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। शोभायात्रा सत्यनारायण मंदिर से शुरू होकर भोटा चौक, हमीरपुर बस स्टैंड, नादौन चौक और गांधी चौक से होते हुए मुख्य बाजार पहुंची और वापस मंदिर में संपन्न हुई। ढोल-नगाड़ों और भगवान श्रीकृष्ण के जयकारों से पूरा शहर भक्तिमय हो गया। शोभायात्रा में आकर्षक धार्मिक झांकियां भी शामिल रहीं, जो लोगों के आकर्षण का केंद्र बनीं। जगह-जगह श्रद्धालुओं और शहरवासियों ने शोभायात्रा का स्वागत किया। जन्माष्टमी के अवसर पर शहर में दिनभर धार्मिक उत्साह का माहौल बना रहा। मंदिर के महंत राकेश त्यागी ने कहा जन्माष्टमी पर्व पर झांकी का आयोजन किया गया।

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