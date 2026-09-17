{"_id":"6aabdf3681499ad96b0994f7","slug":"video-application-deadline-for-the-inspire-award-manak-scheme-extended-applications-can-be-submitted-until-october-10-2026-09-17","type":"video","status":"publish","title_hn":"हमीरपुर: इंस्पायर अवार्ड मानक योजना के लिए आवेदन तिथि बढ़ी, 10 अक्तूबर तक कर सकेंगे आवेदन","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
हमीरपुर: इंस्पायर अवार्ड मानक योजना के लिए आवेदन तिथि बढ़ी, 10 अक्तूबर तक कर सकेंगे आवेदन
इंस्पायर अवार्ड मानक योजना के लिए आवेदन तिथि बढ़ गई है। छठी से बारहवीं कक्षा तक के विद्यार्थी 10 अक्तूबर तक ईएमआईएएस पोर्टल पर पंजीकरण और इंस्पायर मानक मोबाइल एप से आवेदन कर सकते हैं। योजना के लिए अभी तक जिले के 241 सरकारी और निजी स्कूलों के करीब 795 विद्यार्थियों ने आवेदन किया हैं। पहले आवेदन करने की तिथि 15 सितंबर तक निर्धारित की गई थी। कई विद्यार्थी किन्हीं कारणों से आवेदन नहीं कर पाए हैं, इसलिए आवेदन की तिथि 10 अक्तूबर तक बढ़ा दी गई है। वहीं अभी भी जिले के 234 निजी व सरकारी स्कूलों ने पोर्टल पर न ही यूडाइज कोड अपडेट किया न ही पंजीकरण किया है। विभाग ने स्कूल प्रभारियों ने पंजीकरण करवाने की अपील की है। इस योजना का लाभ छठी से 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थी उठा सकते हैं। सरकारी और निजी स्कूलों के पांच-पांच विद्यार्थी इसके लिए पंजीकरण करवा सकते हैं। इसमें तीन विद्यार्थी छठी से 10वीं और दो विद्यार्थी 11वीं और 12वीं कक्षा के विज्ञान संकाय के होने चाहिए। इस योजना में विद्यार्थियों की ओर से विज्ञान विषय पर मॉडल तैयार किए जाते हैं। इसके माध्यम से विद्यार्थी अपनी नई सोच को आगे रख सकते हैं। नया और बेहतरीन विचार देने वाले विद्यार्थियों का चयन किया जाएगा। चयनित विद्यार्थियों को अपने विचार को मॉडल के माध्यम से प्रस्तुत करने के लिए सरकार की ओर से 10 हजार रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। जिला विज्ञान पर्यवेक्षक हमीरपुर राजेश गौतम ने कहा कि हिमकॉस्टे की ओर से इंस्पायर अवार्ड मानक योजना के लिए आवेदन तिथि बढ़ा गई है। जिलेभर से 234 स्कूलों ने पोर्टल पर पंजीकरण नहीं किया है। स्कूल प्रभारियों को इस संबंध में दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।