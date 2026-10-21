{"_id":"6ad8b9d24c312250c20d0337","slug":"video-galod-tips-for-stress-relief-shared-during-happiness-program-2026-10-21","type":"video","status":"publish","title_hn":"गलोड़: हैप्पीनेस कार्यक्रम में तनाव से मुक्ति के दिए टिप्स","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

गलोड़ (हमीरपुर)। आर्ट ऑफ लिविंग की ओर से हटली में हैप्पीनेस कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में काफी संख्या में लोगों ने भाग लिया। इस दौरान आर्ट ऑफ लिविंग के शिक्षक अश्वनी शर्मा ने प्रतिभागियों को तनाव से मुक्ति पाने और जीवन में सकारात्मकता बनाए रखने के विभिन्न उपायों की जानकारी दी। लोगों को दैनिक जीवन में तनाव के कारणों को समझने और उनसे निपटने के तरीकों के बारे में बताया गया। अश्वनी शर्मा ने आज की व्यस्त दिनचर्या में मानसिक तनाव एक आम समस्या बनता जा रहा है। ऐसे में व्यक्ति को अपने मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहना चाहिए।

... और पढ़ें