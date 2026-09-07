{"_id":"6a9ea860527940ff45028881","slug":"video-captain-ranjeet-singh-took-stock-of-healthcare-facilities-at-sujanpur-hospital-and-inquired-about-the-well-being-of-patients-2026-09-07","type":"video","status":"publish","title_hn":"वीडियो: कैप्टन रणजीत सिंह ने सुजानपुर अस्पताल में स्वास्थ्य सुविधाओं का लिया जायजा, मरीजों का कुशलक्षेम पूछा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

विधानसभा क्षेत्र सुजानपुर के विधायक कैप्टन रणजीत सिंह ने सुजानपुर अस्पताल का दौरा कर उपचाराधीन मरीजों से मुलाकात की और उनका हालचाल जाना। उन्होंने अस्पताल में उपलब्ध स्वास्थ्य सुविधाओं और मरीजों को मिल रही चिकित्सा सेवाओं की जानकारी भी ली। इस दौरान एक मरीज ने विधायक की ओर से सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र में करवाए जा रहे विकास कार्यों की सराहना की। मरीज ने कहा कि क्षेत्र के विकास के साथ सुजानपुर अस्पताल में भी सुविधाओं में सुधार हुआ है। अस्पताल में लगातार विकास कार्य होने के साथ चिकित्सकों की उपलब्धता भी बेहतर हुई है। विधायक ने कहा कि लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाना उनकी प्राथमिकता है। सुजानपुर अस्पताल में सुविधाओं को और बेहतर बनाने के लिए आवश्यक प्रयास लगातार जारी रहेंगे।

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