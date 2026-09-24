विधायक पद गरिमामय, आशीष शर्मा बोलने से पहले तथ्य जानें : कांग्रेस
संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर (हि. प्र.) Updated Thu, 24 Sep 2026 01:46 AM IST
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हमीरपुर। भाजपा के प्रदर्शन के दौरान सदर विधायक आशीष शर्मा की मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू के खिलाफ बयानबाजी पर कांग्रेस नेताओं ने पलटवार किया है।
ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष सुनील कुमार, एपीएमसी अध्यक्ष अजय शर्मा, जिला कांग्रेस महासचिव राजेश आनंद और रोगी कल्याण समिति सदस्य मनोज शर्मा ने जारी बयान में इसे घटिया मानसिकता करार दिया।
उन्होंने कहा कि विधायक का पद गरिमामय होता है और जनप्रतिनिधि को पद की गरिमा के अनुरूप आचरण करना चाहिए। मुख्यमंत्री के खिलाफ बयान देने से पहले तथ्यों की पूरी जानकारी होना जरूरी है।
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कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि आशीष शर्मा को अपने ठेके, क्रशर और परिवार के अलावा कुछ नजर नहीं आता तथा उन्होंने विधानसभा में कोई गंभीर मुद्दा नहीं उठाया।
उन्होंने कहा कि यदि मुख्यमंत्री पर लगाए जा रहे आरोपों में सच्चाई है तो विधायक उच्च न्यायालय में शपथपत्र देकर जांच की मांग करें। नेताओं ने आरोप लगाया कि भाजपा के बड़े नेता आशीष शर्मा को मुख्यमंत्री के खिलाफ बयानबाजी के लिए उकसा रहे हैं।
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ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष सुनील कुमार, एपीएमसी अध्यक्ष अजय शर्मा, जिला कांग्रेस महासचिव राजेश आनंद और रोगी कल्याण समिति सदस्य मनोज शर्मा ने जारी बयान में इसे घटिया मानसिकता करार दिया।
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उन्होंने कहा कि विधायक का पद गरिमामय होता है और जनप्रतिनिधि को पद की गरिमा के अनुरूप आचरण करना चाहिए। मुख्यमंत्री के खिलाफ बयान देने से पहले तथ्यों की पूरी जानकारी होना जरूरी है।
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कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि आशीष शर्मा को अपने ठेके, क्रशर और परिवार के अलावा कुछ नजर नहीं आता तथा उन्होंने विधानसभा में कोई गंभीर मुद्दा नहीं उठाया।
उन्होंने कहा कि यदि मुख्यमंत्री पर लगाए जा रहे आरोपों में सच्चाई है तो विधायक उच्च न्यायालय में शपथपत्र देकर जांच की मांग करें। नेताओं ने आरोप लगाया कि भाजपा के बड़े नेता आशीष शर्मा को मुख्यमंत्री के खिलाफ बयानबाजी के लिए उकसा रहे हैं।