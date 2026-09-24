Hamirpur (Himachal) News: सिटी में आज

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सेहत जांच:सांसद मोबाइल स्वास्थ्य वैन सेवा टीम हमीरपुर की ओर से सुबह 10 से दोपहर तीन बजे तक धमरोल पंचायत में स्वास्थ्य जांच शिविर आयोजित किया जाएगा।साक्षात्कार:जिला रोजगार कार्यालय हमीरपुर में सुबह 10 से शाम पांच बजे तक सीनियर आईटी फैकल्टी और जूनियर आईटी फैकल्टी के 4-4 पदों को भरने के लिए निजी कंपनी साक्षात्कार लेगी।प्रतियोगिता:मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार सुनील शर्मा बिट्टू बोहणी स्कूल में पूर्वाह्न 11 बजे अंडर-14 छात्र मेजर व माइनर खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ करेंगे।हैप्पीनेस कार्यक्रम:आर्ट ऑफ लिविंग की ओर से टौणी देवी मंदिर में दोपहर 2:30 हैप्पीनेस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा।धार्मिक कार्यक्रम:श्री शक्ति धाम राम मंदिर रंगस में श्रीमद्धभागवत कथा के शुभारंभ अवसर पर 10 बजे कलश यात्रा निकाली जाएगी।काम की बात:सड़क बंद:मरम्मत कार्य के चलते मैड़-भगेटू सड़क पर यातायात बंद रहेगा। इस दौरान क्षेत्र के वाहन चालक ट्याले दा घट-झिनकरी-लोअर मैड़ सड़क या मैड़-पांडवीं-टाउन भराड़ी सड़क से आवाजाही कर सकते हैं।