फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Hamirpur (Himachal) News ›   Aditya's model will generate electricity and produce chalk from dry waste.

Hamirpur (Himachal) News: सूखे कचरे से बिजली और चॉक बनाएगा आदित्य का मॉडल

Thu, 24 Sep 2026 01:46 AM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर (हि. प्र.)
संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर (हि. प्र.) Updated Thu, 24 Sep 2026 01:46 AM IST
विज्ञापन
Aditya's model will generate electricity and produce chalk from dry waste.
टौणी देवी स्कूल का दसवीं कक्षा छात्र आदित्य चौहान एवं सहयोगी मॉडल के साथ। संवाद
बवीता चंदेल
विज्ञापन

हमीरपुर। सूखा कचरा अक्सर परेशानी का कारण बनता है, लेकिन टौणी देवी स्कूल के दसवीं कक्षा के छात्र आदित्य चौहान ने इसी कचरे से बिजली और उपयोगी सामग्री तैयार करने वाला मॉडल बनाया है।
‘ड्राई वेस्ट टू एनर्जी’ थीम पर आधारित यह मॉडल पर्यावरण संरक्षण में योगदान देने के साथ कचरा निस्तारण का विकल्प भी प्रस्तुत करता है।
मॉडल में सूखे कचरे को बंद कंटेनर में जलाया जाता है और इससे निकलने वाले धुएं को पाइप के माध्यम से आगे भेजा जाता है। यहां धुआं चूने के पानी और सक्रिय कार्बन से होकर गुजरता है। इसके बाद धुएं से मिलने वाली गर्मी को थर्मोइलेक्ट्रिक पैनल की मदद से बिजली में बदलने की तकनीक सुझाई गई है।
विज्ञापन

तैयार बिजली का इस्तेमाल स्ट्रीट लाइट और घरों में किया जा सकता है। कचरा जलने के बाद बचने वाली राख से पर्यावरण के अनुकूल चॉक तैयार करने का सुझाव दिया गया है।
विज्ञापन
विज्ञापन

वहीं, धुएं को साफ करने में इस्तेमाल चूने के पानी का उपयोग मिट्टी का पीएच स्तर सामान्य करने में किया जा सकता है, जिससे मिट्टी की गुणवत्ता सुधारने में मदद मिलेगी।

आदित्य ने बताया कि शहरों में कचरे के निपटान के लिए मशीनरी और अन्य सुविधाएं उपलब्ध होती हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में सूखा कचरा अक्सर परेशानी का कारण बनता है। इसी समस्या के समाधान के उद्देश्य से यह मॉडल तैयार किया गया है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed