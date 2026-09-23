जांच में खुलासा: नादौन की सहकारी सभा में 10.38 करोड़ रुपये का गबन, विभाग ने विजिलेंस को लिखा पत्र

कार्रवाई के लिए पुलिस अधीक्षक विजिलेंस को लिखा पत्र

अब सहकारिता विभाग हमीरपुर ने मामले में कानूनी कार्रवाई के लिए विजिलेंस को पत्र भेजा है। विभाग ने मंडी के पुलिस अधीक्षक विजिलेंस को पत्र लिखकर पूर्व सचिव के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने और मामले की विस्तृत जांच का आग्रह किया है। दस करोड़ रुपये से अधिक की वित्तीय अनियमितता सामने आने के बाद सैकड़ों शेयरधारकों की चिंता बढ़ गई है। ऑडिट में फर्जी ऋण और शेयरधारकों के रिकॉर्ड में गड़बड़ी का उल्लेख होने से मामला गंभीर हो गया है। उधर, पूर्व सचिव ने आरोपों को नकारते हुए कहा कि वह जांच के लिए तैयार हैं। उन्होंने कोई भी फर्जी ऋण नहीं दिया है।