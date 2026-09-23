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जांच में खुलासा: नादौन की सहकारी सभा में 10.38 करोड़ रुपये का गबन, विभाग ने विजिलेंस को लिखा पत्र

Thu, 24 Sep 2026 06:05 AM IST
Krishan Singh कमलेश रतन भारद्वाज, हमीरपुर।
कमलेश रतन भारद्वाज, हमीरपुर। Published by: Krishan Singh Updated Thu, 24 Sep 2026 06:05 AM IST
सार

हमीरपुर नादौन की गुरयाह कॉआपरेटिव एग्रीकल्चर सर्विसेज सोसायटी में 10.38 करोड़ रुपये के गबन का मामला सामने आया है। वर्ष 2023-24 के वार्षिक अंकेक्षण के दौरान सभा के खातों की जांच में यह खुलासा हुआ है।

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Investigation reveals embezzlement of 10.38 crore at Nadaun cooperative society; Cooperation Department writes
अपराध(सांकेतिक)। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर नादौन की गुरयाह कॉआपरेटिव एग्रीकल्चर सर्विसेज सोसायटी में 10.38 करोड़ रुपये के गबन का मामला सामने आया है। वर्ष 2023-24 के वार्षिक अंकेक्षण के दौरान सभा के खातों की जांच में यह खुलासा हुआ है। ऑडिट रिपोर्ट में फर्जी ऋण और शेयरधारकों से संबंधित रिकॉर्ड में अनियमितताओं का उल्लेख किया गया है। इसके बाद सहकारिता विभाग ने मामले की विस्तृत जांच की। जांच में सभा के पूर्व सचिव अश्वनी कुमार पर वित्तीय अनियमितताओं से जुड़े आरोप सामने आए हैं।

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कार्रवाई के लिए  पुलिस अधीक्षक विजिलेंस को लिखा पत्र
अब सहकारिता विभाग हमीरपुर ने मामले में कानूनी कार्रवाई के लिए विजिलेंस को पत्र भेजा है। विभाग ने मंडी के पुलिस अधीक्षक विजिलेंस को पत्र लिखकर पूर्व सचिव के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने और मामले की विस्तृत जांच का आग्रह किया है। दस करोड़ रुपये से अधिक की वित्तीय अनियमितता सामने आने के बाद सैकड़ों शेयरधारकों की चिंता बढ़ गई है। ऑडिट में फर्जी ऋण और शेयरधारकों के रिकॉर्ड में गड़बड़ी का उल्लेख होने से मामला गंभीर हो गया है। उधर, पूर्व सचिव ने आरोपों को नकारते हुए कहा कि वह जांच के लिए तैयार हैं। उन्होंने कोई भी फर्जी ऋण नहीं दिया है।

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वर्ष 2024 के बाद का ऑडिट अभी जारी
सभा का वर्ष 2024 के बाद का ऑडिट अभी जारी है। विभागीय स्तर पर इसकी प्रक्रिया चल रही है। आगामी ऑडिट में यदि अन्य वित्तीय अनियमितताएं सामने आती हैं तो जांच का दायरा बढ़ सकता है।

ऑडिट में गबन सामने आया था। पूर्व सचिव के खिलाफ एफआईआर की सिफारिश विजिलेंस से की गई है, ताकि मामले में कानूनी कार्रवाई हो सके।
- रवि कुमार, सहायक पंजीयक, सहकारिता विभाग हमीरपुर

 

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