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वीडियो: चंबा में हुई बैंकों की जिला स्तरीय समीक्षा समिति की त्रैमासिक बैठक
बचत भवन में विभिन्न बैंकों की जिला स्तरीय समीक्षा समिति की त्रैमासिक बैठक सहायक आयुक्त मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में हुई। बैठक में वित्तीय वर्ष 2026-27 की दूसरी तिमाही तक बैंकिंग क्षेत्र की प्रगति और वार्षिक ऋण योजना की समीक्षा की गई। इस दौरान सामने आया कि जिले में 2180.06 करोड़ रुपये के वार्षिक ऋण लक्ष्य के मुकाबले सितंबर 2026 तक 932.44 करोड़ रुपये के ऋण वितरित किए गए हैं। यह निर्धारित लक्ष्य का 42.77 प्रतिशत है। बैठक में अग्रणी जिला प्रबंधक डीसी चौहान, आरबीआई के एलडीओ आशीष सांगड़ा, नाबार्ड के डीडीएम राकेश कुमार सहित विभिन्न बैंकों के प्रतिनिधि और जिला अधिकारी मौजूद रहे।
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