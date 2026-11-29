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उन्होंने अपने तीन माह का वेतन अग्निकांड पीड़ितों को देने का निर्णय लेते हुए प्रभावित परिवारों को 30 हजार रुपये की सहायता राशि प्रदान की।

अंशुल जरयाल संघणी बाजार पहुंचे और प्रभावित परिवारों से मिलकर आगजनी में हुए नुकसान की जानकारी ली। उन्होंने पीड़ितों की व्यथा सुनी और भरोसा दिलाया कि जरूरत के समय उनकी सहायता के लिए आगे भी प्रयास जारी रहेंगे। अग्निकांड में दुकानदारों का वर्षों की मेहनत से खड़ा किया गया कारोबार तबाह हो गया है। इससे कई परिवारों के सामने आजीविका का संकट खड़ा हो गया है। संवाद

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सलूणी (चंबा)। संघणी बाजार के अग्निकांड में उजड़े कारोबार और प्रभावित परिवारों की मुश्किलें कम करने के लिए करवाल वार्ड के जिला परिषद सदस्य अंशुल जरयाल ने आर्थिक मदद का हाथ बढ़ाया है।