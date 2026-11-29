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खेल प्रतियोगिताओं और रक्तदान शिविर से जोड़ा सामाजिक सरोकारसंवाद न्यूज एजेंसीचंबा। फिट रहने का संकल्प और नशे से दूर रहने का संदेश लेकर रविवार को चंबा की सड़कों पर साइकिलें दौड़ीं। युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार की ओर से माई भारत चंबा ने फिट इंडिया मूवमेंट के तहत संडेज ऑन साइकिल का 100वां संस्करण आयोजित किया।मिलेनियम गेट पर एसडीएम चिराग शर्मा ने साइकिल रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने प्रतिभागियों को नशामुक्त समाज के निर्माण की शपथ दिलाते हुए युवाओं से खेल और व्यायाम को जीवन का हिस्सा बनाने का आह्वान किया।रैली में करीब 30 साइकिल चालकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। मिलेनियम गेट से शुरू हुई रैली क्रिया गैस एजेंसी तक पहुंची। साइकिल चालकों ने नियमित शारीरिक गतिविधि और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। आयोजन को केवल साइकिल रैली तक सीमित न रखते हुए क्रिकेट और फुटबॉल प्रतियोगिताएं भी करवाई गईं। इसके साथ रक्तदान शिविर लगाकर लोगों को रक्तदान के महत्व के प्रति जागरूक किया गया।आयोजकों ने कहा कि इस पहल का मकसद युवाओं को सक्रिय जीवनशैली, खेलों और सामाजिक गतिविधियों से जोड़ना है। कार्यक्रम में सहयोग देने वाले सभी प्रतिभागियों और सहयोगियों का आभार जताया गया।