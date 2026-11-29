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स्कूल, रेस्ट हाउस को जोड़ने वाले मार्ग पर उभरे पत्थर, बारिश में फिसलन से राहगीर परेशानसंवाद न्यूज एजेंसीखज्जियार (चंबा)। खज्जियार की वादियों में पहुंचकर पर्यटक यहां की खूबसूरती के कायल हो जाते हैं, लेकिन लोक निर्माण विभाग के रेस्ट हाउस तक पहुंचने वाला रास्ता उन्हें एक अलग ही तस्वीर दिखाता है।जिस पर्यटन स्थल की पहचान देश-दुनिया में मिनी स्विट्जरलैंड के रूप में है, वहां एक प्रमुख रेस्ट हाउस और राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला को जोड़ने वाला मार्ग बदहाली से जूझ रहा है। सड़क पर जगह-जगह पत्थर उभरे हुए हैं। बारिश के दौरान फिसलन बढ़ने से पैदल चलना जोखिम भरा हो जाता है। राहगीरों के पांव फिसल रहे हैं, जबकि वाहन चालकों को भी ऊबड़-खाबड़ रास्ते से गुजरने में परेशानी होती है।इस बदहाल रास्ते से रोजाना आम लोगों के साथ पर्यटक भी गुजरते हैं। लोक निर्माण विभाग के रेस्ट हाउस में सालभर मेहमानों की आवाजाही रहती है। पर्यटन सीजन में सैकड़ों पर्यटक परिवार सहित यहां ठहरते हैं, वहीं वीआईपी मेहमान भी इसी रेस्ट हाउस में पहुंचते हैं। बावजूद इसके सड़क की दशा सुधारने की दिशा में ठोस पहल नजर नहीं आती। स्थानीय लोगों का सवाल है कि जब इस मार्ग से खास मेहमानों का भी आना-जाना लगा रहता है तो इसकी बदहाली पर किसी की नजर क्यों नहीं पड़ी। खज्जियार की खूबसूरती के बीच यह रास्ता बुनियादी सुविधाओं की अनदेखी की कहानी बयां कर रहा है। उधर, लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता कनव बड़ोत्रा ने बताया कि रेस्ट हाउस को जाने वाली सड़क की हालत में शीघ्र सुधार किया जाएगा।रेस्ट हाउस तक पहुंचने वाले मार्ग की हालत इतनी खराब है कि पैदल चलने वालों को हर कदम संभलकर रखना पड़ता है। बारिश में फिसलन और बढ़ जाती है। - रमेश कुमाररेस्ट हाउस में बड़े-बड़े वीआईपी मेहमान ठहरते हैं, लेकिन किसी ने इस समस्या को संबंधित विभाग या प्रशासन के समक्ष उठाने की जरूरत नहीं समझी। - सुनील कुमारखज्जियार जैसे अंतरराष्ट्रीय पहचान वाले पर्यटन स्थल में बुनियादी सुविधाओं की यह स्थिति पर्यटन विकास के दावों पर सवाल खड़े करती है। - रितिकएक ओर पर्यटकों को विश्वस्तरीय सुविधाएं देने की बात होती है, दूसरी ओर प्रमुख रेस्ट हाउस और शिक्षण संस्थान तक जाने वाला रास्ता बदहाल है। - अंकु