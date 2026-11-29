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संवाद न्यूज एजेंसीचंबा। वाहन चालकों की समस्याओं और यातायात व्यवस्था में सुधार को लेकर ऑल ड्राइवर कल्याण संघ जिला चंबा के प्रतिनिधिमंडल ने ट्रैफिक पुलिस अधिकारी से मुलाकात की। बैठक में संघ के पदाधिकारियों और सदस्यों ने चालकों को रोजमर्रा में पेश आने वाली दिक्कतों को उठाते हुए उनके समाधान की मांग की।संघ के प्रतिनिधियों ने कहा कि वाहन चालक यातायात व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। इसलिए उनके हितों और व्यावहारिक समस्याओं को भी प्राथमिकता मिलनी चाहिए। उन्होंने प्रशासन से चालकों के प्रति सहयोगात्मक रवैया अपनाने और जायज मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई करने का आग्रह किया। ट्रैफिक पुलिस अधिकारी ने सभी सुझावों को ध्यानपूर्वक सुना और नियमों के दायरे में उचित समाधान का आश्वासन दिया। बैठक में पुलिस और वाहन चालकों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने पर भी चर्चा हुई।संघ के अध्यक्ष मनोज टंडन ने कहा कि संगठन का उद्देश्य चालकों के हितों की रक्षा करना और उनकी समस्याओं को संबंधित अधिकारियों तक पहुंचाना है। उन्होंने वाहन चालकों से यातायात नियमों का पालन करने और सुरक्षित ढंग से वाहन चलाने की अपील की। इस मौके पर संघ के सचिव कैलाश चंद, लेखराज, वीर सिंह सहित अन्य पदाधिकारी और सदस्य मौजूद रहे।