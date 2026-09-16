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जिला परिषद चंबा की बैठक में विकास कार्यों पर मंथन, सदस्यों ने उठाए क्षेत्रीय मुद्दे
जिला परिषद चंबा की बैठक बुधवार को बचत भवन चंबा में जिला परिषद अध्यक्ष रेखा देवी की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में जिले के विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में चल रहे और प्रस्तावित विकास कार्यों को लेकर विस्तार से विचार-विमर्श हुआ। इस दौरान स्थानीय जरूरतों, विकास योजनाओं की प्रगति और मूलभूत सुविधाओं को मजबूत करने से जुड़े मुद्दे प्रमुखता से उठाए गए।
बैठक की शुरुआत जिला परिषद अध्यक्ष रेखा देवी ने सभी सदस्यों का परिचय करवाकर की। इसके बाद क्षेत्रवार विकास कार्यों पर चर्चा का सिलसिला आगे बढ़ा। जिला परिषद सदस्यों ने अपने-अपने क्षेत्रों से संबंधित समस्याओं, आवश्यकताओं और विकास कार्यों की स्थिति को बैठक के समक्ष रखा।
सदस्यों ने ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क, पेयजल, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य मूलभूत सुविधाओं से जुड़े मुद्दों पर ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने संबंधित क्षेत्रों की जरूरतों के अनुसार विकास योजनाओं को गति देने और लंबित कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करवाने की मांग रखी।
बैठक में अधिकारियों ने विकास कार्यों से संबंधित विभिन्न पहलुओं की जानकारी दी। संबंधित विभागों के माध्यम से योजनाओं को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने और क्षेत्रीय समस्याओं के समाधान के लिए आवश्यक कदम उठाने पर भी चर्चा हुई।
जिला परिषद स्तर पर ग्रामीण क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाओं को सुदृढ़ करने और लोगों की जरूरतों के अनुरूप विकास कार्यों को प्राथमिकता देने पर जोर दिया गया। अध्यक्ष रेखा देवी ने सदस्यों से आह्वान किया कि वे अपने-अपने क्षेत्रों की समस्याओं और विकास संबंधी आवश्यकताओं को प्रमुखता से उठाएं, ताकि संबंधित विभागों के साथ समन्वय स्थापित कर उनका समाधान करवाया जा सके।
उन्होंने कहा कि पंचायत स्तर से जुड़े मुद्दों के समाधान के लिए विभागीय अधिकारियों और जिला परिषद सदस्यों के बीच बेहतर तालमेल आवश्यक है। इससे विकास योजनाओं को समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ाने और ग्रामीण जनता को सुविधाएं उपलब्ध करवाने में मदद मिलेगी।
बैठक में अतिरिक्त उपायुक्त अमित मेहरा, जिला पंचायत अधिकारी महेश चंद, जिला परिषद के सदस्य और विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।
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