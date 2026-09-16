{"_id":"6aaa73124855c6d5640fc14b","slug":"video-chamba-under-19-sports-competition-concludes-at-kiyani-vikas-mahajan-attends-as-chief-guest-2026-09-16","type":"video","status":"publish","title_hn":"चंबा: कियानी में अंडर-19 खेलकूद प्रतियोगिता का समापन, विकास महाजन ने बतौर मुख्य अतिथि की शिरकत","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कियानी में आयोजित अंडर-19 खेलकूद प्रतियोगिता का समापन समारोह आयोजित किया गया। समारोह में शिक्षा विभाग के उपनिदेशक विकास महाजन ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। उन्होंने प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली विजेता और उपविजेता टीमों को ट्रॉफी और स्मृति चिह्न देकर सम्मानित किया। समापन समारोह के दौरान विभिन्न टीमों के खिलाड़ियों ने मार्च पास्ट कर मुख्य अतिथि को सलामी दी। खिलाड़ियों ने अनुशासन और खेल भावना का परिचय देते हुए मार्च पास्ट में भाग लिया। मुख्य अतिथि विकास महाजन ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए उन्हें खेलों में बढ़-चढ़कर भाग लेने के लिए प्रेरित किया। कहा कि खेल विद्यार्थियों के शारीरिक और मानसिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। खेलों के माध्यम से विद्यार्थियों में अनुशासन, नेतृत्व क्षमता और टीम भावना का विकास होता है। उन्होंने प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी खिलाड़ियों को भविष्य के लिए शुभकामनाएं दीं। इसके बाद मुख्य अतिथि ने अंडर-19 खेलकूद प्रतियोगिता के समापन की औपचारिक घोषणा की। प्रतियोगिता के सफल आयोजन के लिए आयोजकों और सहयोगी शिक्षकों की सराहना की गई। समारोह में स्कूल स्टाफ, खिलाड़ी और अन्य लोग मौजूद रहे।

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