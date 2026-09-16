{"_id":"6aaa75678a08502444018b06","slug":"video-video-rangoli-competition-held-at-chamba-school-2026-09-16","type":"video","status":"publish","title_hn":"वीडियो: चंबा स्कूल में हुआ रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

पीएम श्री राजकीय मॉडल बाल वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला चंबा में रंगोत्सव के तहत रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लेते हुए विभिन्न रंगों और आकृतियों के माध्यम से आकर्षक रंगोलियां तैयार कीं। रंगोली में विद्यार्थियों की कल्पनाशीलता, कलात्मक प्रतिभा और रचनात्मक सोच की झलक देखने को मिली। प्रतियोगिता के दौरान विद्यार्थियों ने रंगों का बेहतर संयोजन करते हुए पारंपरिक और आधुनिक डिजाइन तैयार किए। विद्यालय परिसर में सजी रंगोलियों ने सभी का ध्यान आकर्षित किया। विद्यार्थियों ने निर्धारित समय में अपनी-अपनी रंगोली को अंतिम रूप दिया। इस दौरान प्रतिभागियों में बेहतर प्रस्तुति देने को लेकर खासा उत्साह देखने को मिला। विद्यालय की प्रधानाचार्य रचना ठाकुर ने विद्यार्थियों की कला प्रतिभा की सराहना की। उन्होंने कहा कि इस तरह की गतिविधियों से बच्चों को अपनी रचनात्मक क्षमता प्रदर्शित करने का अवसर मिलता है। साथ ही, उनमें टीम भावना और आत्मविश्वास भी विकसित होता है। इस अवसर पर शिवानी कपूर, नीतिका और नीरजा महाजन समेत विद्यालय के अन्य शिक्षक मौजूद रहे।

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