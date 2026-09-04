{"_id":"6a9a9b19cdf7758dba0d1103","slug":"video-ghumarwin-bjp-protest-fir-dispute-rajendra-garg-2026-09-04","type":"video","status":"publish","title_hn":"बिलासपुर: एफआईआर दर्ज न होने पर थाना परिसर के बाहर धरने पर बैठे भाजपाई","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

भाजपा कार्यकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के बाद कांग्रेस नेताओं के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग को लेकर भाजपा और पुलिस प्रशासन के बीच विवाद बढ़ता जा रहा है। अपनी शिकायत पर एफआईआर दर्ज न होने से नाराज भाजपा कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को पूर्व मंत्री राजेंद्र गर्ग की अगुवाई में घुमारवीं थाना परिसर के बाहर धरना दिया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और अपनी शिकायत पर कार्रवाई की मांग उठाई। धरने के दौरान पूर्व मंत्री राजेंद्र गर्ग ने पुलिस प्रशासन पर सरकार के दबाव में काम करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं के खिलाफ शिकायत मिलने के बाद पुलिस तत्काल एफआईआर दर्ज कर रही है, लेकिन भाजपा की ओर से कांग्रेस नेताओं के खिलाफ शिकायत देने के बावजूद मामला दर्ज नहीं किया जा रहा है। उन्होंने इसे राजनीतिक भेदभाव बताते हुए पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। राजेंद्र गर्ग ने कहा कि कानून सभी के लिए समान होना चाहिए। अगर भाजपा कार्यकर्ताओं के खिलाफ शिकायत पर पुलिस केस दर्ज कर सकती है तो भाजपा की शिकायत पर भी नियमानुसार कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि शिकायत पर एफआईआर दर्ज नहीं की गई तो भाजपा कार्यकर्ता आंदोलन को और तेज करेंगे। धरने में मौजूद भाजपा कार्यकर्ताओं ने भी पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जल्द कार्रवाई की मांग की। भाजपा नेताओं ने कहा कि कार्यकर्ताओं के साथ किसी भी तरह का भेदभाव स्वीकार नहीं किया जाएगा। भाजपा नेताओं का कहना है कि कांग्रेस की ओर से भाजपा कार्यकर्ताओं के खिलाफ शिकायत के बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया है। इसके जवाब में भाजपा ने भी कांग्रेस नेताओं के खिलाफ शिकायत देकर एफआईआर दर्ज करने की मांग की, लेकिन कार्रवाई नहीं होने के कारण विवाद बढ़ गया है। भाजपा कार्यकर्ताओं ने पुलिस से मामले में निष्पक्ष कार्रवाई करने की मांग की है।

... और पढ़ें