{"_id":"6aedac27e14bb5dab80c7038","slug":"video-bilaspur-crowds-in-the-markets-of-jhanduta-barthin-and-sunhani-on-dhanteras-2026-11-06","type":"video","status":"publish","title_hn":"बिलासपुर: धनतेरस पर झंडूता, बरठीं और सुन्हाणी के बाजारों में भीड़","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

धनतेरस के अवसर पर झंडूता उपमंडल के बाजारों में खरीदारी के लिए लोगों की खूब भीड़ उमड़ी। सुबह से ही लोग खरीदारी के लिए बाजारों में पहुंचने शुरू हो गए थे। दिनभर बाजारों में चहल-पहल बनी रही। त्योहार के चलते दुकानों पर ग्राहकों की आवाजाही लगी रही और बाजारों में रौनक देखने को मिली। खासकर झंडूता, बरठीं और सुन्हाणी के बाजारों में खरीदारी के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। लोगों ने अपनी पसंद और जरूरत के अनुसार विभिन्न सामान की खरीदारी की। धनतेरस पर खरीदारी को शुभ मानने की परंपरा के चलते लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला। बाजारों में उमड़ी भीड़ से व्यापारियों को भी अच्छे कारोबार की उम्मीद जगी है।

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