Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Bilaspur News ›   Havan-yajna performed at Shri Naina Devi Ji; offerings made accompanied by 700 mantras.

Bilaspur News: श्री नयना देवी जी में हवन-यज्ञ, 700 मंत्रों के साथ दीं आहुतियां

Sun, 08 Nov 2026 08:01 AM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बिलासपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, बिलासपुर Updated Sun, 08 Nov 2026 08:01 AM IST
विज्ञापन
Havan-yajna performed at Shri Naina Devi Ji; offerings made accompanied by 700 mantras.
श्री नयना देवी जी में दिवाली के अवसर पर हवन-यज्ञ में आहुतियां डालते पुजारी। संवाद
श्री नयना देवी जी (बिलासपुर)। शक्तिपीठ श्री नयना देवी जी में दिवाली पर्व पर पुजारी वर्ग की ओर से विशेष हवन-यज्ञ का आयोजन किया गया। धनतेरस से दिवाली की रात तक चलने वाले इस धार्मिक अनुष्ठान में दुर्गा सप्तशती के पाठ और लगभग 700 मंत्रों के साथ हवन कुंड में आहुतियां डाली गईं।
विज्ञापन

मंदिर के समस्त पुजारी विश्व कल्याण, परिवार की सुख-शांति और समृद्धि की कामना के लिए प्रतिवर्ष इस परंपरा का निर्वहन करते हैं। पुजारी अपने घरों में पूजा-अर्चना करने के साथ मंदिर में माता के दर्शन कर हवन करते हैं। एक हवन को पूरा करने में करीब तीन घंटे का समय लगता है।
विज्ञापन

दिवाली के अवसर पर मंदिर में श्रद्धालुओं की संख्या सामान्य दिनों की अपेक्षा कम रहती है। उधर, दिवाली के मद्देनजर मंदिर परिसर में सफाई अभियान भी चलाया गया। छोटी दिवाली पर श्रद्धालुओं ने माता के दरबार में शीश नवाकर सुख-समृद्धि की कामना की और लंगर में प्रसाद ग्रहण किया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed