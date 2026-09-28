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The revision of the voter list is a constitutional process; the Congress raises questions about it only after losing elections.
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मतदाता सूची का पुनरीक्षण संवैधानिक प्रक्रिया, चुनाव हारने पर कांग्रेस उठाती है सवाल
सोनीपत। एसआईआर को लेकर कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन के बीच मेयर राजीव जैन ने कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) चुनाव आयोग की निर्धारित प्रक्रिया है, जिसका उद्देश्य मतदाता सूची को अद्यतन करना और यह सुनिश्चित करना है कि पात्र नागरिकों का नाम सूची में रहे तथा अपात्र नाम शामिल न हों। निर्वाचन आयोग भी एसआईआर के उद्देश्य के रूप में पात्र मतदाता के छूटने और अपात्र व्यक्ति के शामिल होने से रोकने की बात कहता है।
मेयर राजीव जैन सोमवार को पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में पत्रकार वार्ता कर रहे थे। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस एसआईआर को लेकर देश में भ्रम की स्थिति पैदा करने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची के पुनरीक्षण के दौरान मृत, स्थान बदल चुके और एक से अधिक स्थानों पर दर्ज मतदाताओं से संबंधित मामलों की पहचान और सत्यापन किया जाता है। निर्वाचन आयोग की प्रक्रिया में भी घर-घर सत्यापन और मतदाता सूची में विसंगतियों की पहचान का प्रावधान है।
कांग्रेस पर चुनावी प्रक्रिया को लेकर सवाल उठाने का आरोप राजीव जैन ने कहा कि कांग्रेस जहां चुनाव जीतती है, वहां चुनाव प्रक्रिया पर सवाल नहीं उठाती, जबकि हार वाले चुनावों के बाद प्रक्रिया पर सवाल खड़े करती है। उन्होंने एसआईआर को राजनीतिक मुद्दा बनाए जाने का आरोप लगाते हुए कहा कि मतदाता सूची को सही और अद्यतन रखना निर्वाचन आयोग की संवैधानिक जिम्मेदारी है। मेयर ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने और उनके खिलाफ कार्रवाई की कांग्रेस की मांग का विरोध करते हुए राहुल गांधी पर चुनाव आयोग के संबंध में लगाए गए आरोपों का आधार स्पष्ट करने की मांग की। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग, न्यायपालिका और अन्य संवैधानिक संस्थाओं की गरिमा का सम्मान किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक जीवन में किसी संस्था पर आरोप लगाने के साथ उसके समर्थन में तथ्य भी सामने रखे जाने चाहिए।
बांग्लादेशी घुसपैठियों के नाम जुड़ने का लगाया आरोप मेयर ने कांग्रेस पर बांग्लादेशी घुसपैठियों के वोट बनवाने का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि एसआईआर के दौरान ऐसे नामों की जांच और मतदाता सूची से अपात्र नाम हटाने की प्रक्रिया को लेकर कांग्रेस आपत्ति कर रही है। यह आरोप मेयर ने प्रेसवार्ता के दौरान लगाया। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र केवल चुनाव लड़ने तक सीमित नहीं है, बल्कि चुनाव आयोग, न्यायपालिका और अन्य संवैधानिक संस्थाओं की स्वतंत्रता और गरिमा का सम्मान करना भी जरूरी है। प्रेसवार्ता में जिला मीडिया प्रभारी एडवोकेट दिनेश अत्री, एसआईआर जिला संयोजक नरेंद्र भारती, भारत मल्होत्रा, नीरज खापरा, कृष्ण कुमार भी मौजूद रहे।
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