Sonipat News: मेयर ने सेवा सेतु कैंप का किया शुभारंभ

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सोनीपत। सेवा संकल्प अभियान के तहत नगर निगम कार्यालय में रविवार को तीन दिवसीय सेवा सेतु कैंप एवं मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान मेले का शुभारंभ हुआ। कैंप में 27 विभागों की ओर से 28 स्टॉल लगाए गए हैं, लेकिन पहले दिन लोगों की मौजूदगी कम रही। विधायक निखिल मदान ने कैंप का शुभारंभ किया, जबकि मेयर राजीव जैन ने स्टॉलों का अवलोकन किया। कैंप में नागरिकों को सरकारी जनकल्याणकारी योजनाओं, ऋण, महिला एवं बाल कल्याण और नगर निगम से संबंधित सेवाओं की जानकारी दी जा रही है। कैंप 29 सितंबर तक चलेगा। संवाद