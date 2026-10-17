{"_id":"6ad3a218d2e2242c2800774d","slug":"video-sonipat-protest-staged-by-lighting-lamps-in-the-potholes-of-dilapidated-roads-demand-raised-for-repairs-2026-10-17","type":"video","status":"publish","title_hn":"सोनीपत: खस्ताहाल सड़कों के गड्ढों में दीये जलाकर जताया विरोध, मरम्मत की मांग उठाई","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

सोनीपत। खस्ताहाल सड़कों के विरोध में अन्याय के विरुद्ध-न्याय युद्ध मंच ने शनिवार को अनूठे अंदाज में प्रदर्शन किया। मंच के संस्थापक देवेंद्र गौतम ने ट्रक यूनियन के पास सड़क के गड्ढों में बैठकर दीये जलाए और गुलाब की पंखुड़ियां डालकर प्रशासन का ध्यान बदहाल सड़कों की ओर आकर्षित किया। उन्होंने सड़कों की मरम्मत कराने और संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय करने की मांग की। देवेंद्र गौतम ने कहा कि बहालगढ़ चौक से गोहाना रोड तक, मुरथल चौक से श्रीराम चौक तक और आईटीआई रोड सहित शहर के कई हिस्सों में सड़कें खस्ताहाल हैं। इससे वाहन चालकों, दुकानदारों, व्यापारियों और राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सड़क पर बने गड्ढों के कारण दुर्घटनाओं का खतरा बना रहता है। वर्षा के पानी की निकासी की स्थायी व्यवस्था नहीं होने से भी समस्या गंभीर हो जाती है। देवेंद्र गौतम ने कहा कि आम नागरिक के हेलमेट नहीं पहनने, सीट बेल्ट नहीं लगाने या वाहन के जरूरी दस्तावेज पूरे नहीं होने पर चालान किया जाता है, लेकिन बदहाल सड़कों के कारण लोगों की जान जोखिम में पड़ने पर जिम्मेदारी कौन लेगा। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक सुविधाओं की स्थिति के लिए भी जवाबदेही तय होनी चाहिए। उन्होंने प्रशासन से प्रमुख सड़कों का तत्काल सर्वेक्षण कराने और खतरनाक गड्ढों को प्राथमिकता के आधार पर भरने की मांग की। साथ ही सड़क निर्माण कार्यों की गुणवत्ता की जांच कराने और निर्माण व मरम्मत पर खर्च की गई राशि का विवरण सार्वजनिक करने की मांग भी उठाई।

... और पढ़ें