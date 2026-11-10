सोनीपत में ताजपुर के खेत में कैंटर चालक का शव मिला, सिर पर वार कर बेरहमी से हत्या

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गांव ताजपुर के खेत में कैंटर चालक मुकेश उर्फ भालू (35) का शव मिलने से गांव में सनसनी फैल गई है। चालक के सिर पर चोट के गहरे निशान मिले हैं, जिससे आशंका है कि किसी भारी वस्तु से वार कर उनकी बेरहमी से हत्या की गई है। परिजनों ने इस घटना के लिए गांव के ही दो युवकों पर शक जताया है। सूचना मिलते ही मुरथल थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है।

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