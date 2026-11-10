Sonipat News: ई-रिक्शा की बैटरी चोरी करने के मामले में आरोपी गिरफ्तार

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पुलिस प्रवक्ता रविंद्र सिंह ने बताया कि अशोक नगर निवासी जगदीश ने 12 अक्तूबर को प्राथमिकी दर्ज कराई थी कि वह 28 सितंबर को रिछपाल की ई-रिक्शा लेकर गए थे। रात 10 बजे ई-रिक्शा को रिछपाल के मकान जीवन नगर के बाहर गली में खड़ी करके अपने घर चले गए थे। 29 सितंबर की सुबह ई-रिक्शा लेने गए तो ई-रिक्शा में बैटरी चोरी हुई मिली। इस चोरी बारे उन्हाेंने रिछपाल को भी बताया था। विज्ञापन

पुलिस प्रवक्ता रविंद्र सिंह ने बताया कि अशोक नगर निवासी जगदीश ने 12 अक्तूबर को प्राथमिकी दर्ज कराई थी कि वह 28 सितंबर को रिछपाल की ई-रिक्शा लेकर गए थे। रात 10 बजे ई-रिक्शा को रिछपाल के मकान जीवन नगर के बाहर गली में खड़ी करके अपने घर चले गए थे। 29 सितंबर की सुबह ई-रिक्शा लेने गए तो ई-रिक्शा में बैटरी चोरी हुई मिली। इस चोरी बारे उन्हाेंने रिछपाल को भी बताया था।

सोनीपत। सिविल लाइन थाना पुलिस ने ई-रिक्शा की बैटरी चोरी करने के मामले में आरोपी पश्चिमी दिल्ली के पटेल नगर की राजस्थान कॉलोनी निवासी अजय को गिरफ्तार किया है। उसे अदालत में पेश कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।