Sonipat News: 10 माह में 144 नशा तस्कर गिरफ्तार, 81 एफआईआर दर्ज

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पुलिस आयुक्त ममता सिंह ने बताया कि जिले में नशा तस्करी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई गई है। युवाओं को नशे की गिरफ्त से बचाने और समाज को नशा मुक्त बनाने के लिए पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। नशे के कारोबार में शामिल लोगों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा और उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी।चरस, गांजा और हेरोइन की बड़ी खेप पकड़ीपुलिस की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार गिरफ्तार आरोपियों से 2 किलो 500 ग्राम अफीम, 24 किलो 566 ग्राम 72 मिलीग्राम चरस, 75 ग्राम 36 मिलीग्राम स्मैक और 11 किलो 94 ग्राम चूरा पोस्त बरामद किया गया है। इसके अलावा 133 किलो 646 ग्राम 99 मिलीग्राम गांजा, 2 किलो 918 ग्राम 5 मिलीग्राम हेरोइन, 34 ग्राम 43 मिलीग्राम एमडीएमए और 84 ग्राम 86 मिलीग्राम कोकीन भी पकड़ी गई है।नशीली दवाइयों की बरामदगी में 21 सल्फा नुमा गोलियां, सिरप की 80 बोतलें और 490 टैबलेट शामिल हैं। पुलिस इन मामलों में आरोपियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई कर रही है।नशा तस्करी की सूचना देने वालों की पहचान रहेगी गोपनीयपुलिस आयुक्त ममता सिंह ने आमजन से नशा मुक्त समाज के निर्माण में सहयोग करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि किसी भी क्षेत्र में नशा तस्करी, मादक पदार्थों की बिक्री या अन्य अवैध गतिविधियों की जानकारी मिलने पर तुरंत पुलिस को सूचित करें। सूचना देने वाले व्यक्ति की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी। उन्होंने अभिभावकों से भी बच्चों की गतिविधियों पर नजर रखने और युवाओं को नशे के दुष्परिणामों के प्रति जागरूक करने का आह्वान किया।