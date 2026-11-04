{"_id":"6aeb1002ea8f4e937104c624","slug":"video-roadways-employees-staged-a-protest-at-the-district-bus-depot-2026-11-04","type":"video","status":"publish","title_hn":"जिले के बस डिपो पर रोडवेज कर्मचारियों ने दिया धरना","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
जिले के बस डिपो पर रोडवेज कर्मचारियों ने दिया धरना
रोहतक। प्रदेश में 5 और 6 नवंबर को होने वाली रोडवेज कर्मचारियों की हड़ताल रोहतक जिले में एक दिन पहले ही शुरू हो गई। बुधवार सुबह रोडवेज कर्मचारियों ने बस डिपो परिसर में धरना दिया। इस दौरान बस अड्डे के किसी भी काउंटर पर जिले की बस नजर नहीं आई। यात्री बेहद परेशान हुए और उन्हें निजी बसों में सफ़र करना पड़ा। वहीं दूसरी और निजी बस संचालक अपनी मनमानी करते रहे। प्रदेश के अन्य बस डिपो की बसें सामान्य रूप से चलती रहीं। रोडवेज कर्मचारियों ने बताया कि आज साझा मोर्चा की परिवहन आयुक्त के साथ बैठक है। बैठक में कर्मचारियों की मांगों पर चर्चा की जाएगी। बैठक के बाद ही 5 और 6 नवंबर की हड़ताल को लेकर तस्वीर साफ होगी।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।